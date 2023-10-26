МВД установило электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства — Finance.ua

МВД установило электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства Вчера 17:04 — Личные финансы

МВД установило электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства

Все транспортные средства, которые выполняют грузовые, коммерческие и общественные перевозки, должны проходить обязательный технический контроль. Для упрощения процедуры прохождения МВД ввело электронный протокол.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как было раньше

Ранее протокол по результатам технического контроля транспортного средства автомобиля печатался исключительно на бумажном бланке установленного образца.

Что изменилось

Теперь это электронный протокол, который вносится в общегосударственную базу данных. В электронном протоколе содержится вся необходимая информация о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки.

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В случае положительного результата после прохождения обязательного технического контроля владелец транспортного средства получает бумажную копию электронного протокола проверки. Также по желанию ему могут выдать копию этого документа на бланке протокола проверки технического состояния транспортного средства.

Что нужно для прохождения технического контроля:

обратиться в любой уполномоченный пункт технического контроля;

предоставить для проверки транспортное средство;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

регистрационный документ на транспортное средство;

в случае соответствия технического состояния составляется электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства, который передается в общегосударственную базу данных.

Кроме того, будет осуществляться видеофиксация процесса проверки транспортного средства. Видеофиксация начнет функционировать через 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Инфографика: hsc.gov.ua

Что проверяют в ходе технического контроля

При обязательном техническом контроле проверяется техническое состояние транспортного средства, а именно: системы тормозного и рулевого управления, внешние осветительные приборы, пневматические шины и колеса, светопропускание стекла, газобаллонное оборудование (при наличии).

Также другие элементы в части непосредственно касаются безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.

Кроме того, производится сверка идентификационных номеров и номерных знаков автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектации транспортного средства.

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