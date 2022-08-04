МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД

Личные финансы
102
МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД
МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД
Оплатить штрафы за нарушение ПДД можно в официальных приложениях и сервисах МВД.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
«Официальные сервисы МВД позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложениях есть информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД», — сказал Сергей Гончаров.

На что необходимо обратить внимание при оформлении каско 🧐

По его словам, узнать факт фиксации нарушения правил дорожного движения можно с помощью:
  • официального сайта МВД Украины;
  • официального мобильного приложения МВД Украины — «Штрафы ПДД» для Android и IOS;
  • телеграм-бот «Штрафы ПДД».
Поскольку официальное приложение МВД «Штрафы ПДД» и телеграм-бот получили обновление, поэтому пользователям необходимо переустановить программу, обновить подписку в боте для получения сообщений и добавить свой автомобиль.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Электронном кабинете водителя от МВД Украины возобновили ряд онлайн-услуг;
  • где и как можно проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Сравнивайте цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.