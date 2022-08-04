МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД — Finance.ua

МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД Сегодня 12:02 — Личные финансы

МВД обновило сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД

Оплатить штрафы за нарушение ПДД можно в официальных приложениях и сервисах МВД.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

«Официальные сервисы МВД позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложениях есть информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД», — сказал Сергей Гончаров.

По его словам, узнать факт фиксации нарушения правил дорожного движения можно с помощью:

официального сайта МВД Украины;

официального мобильного приложения МВД Украины — «Штрафы ПДД» для Android и IOS;

телеграм-бот «Штрафы ПДД».

Поскольку официальное приложение МВД «Штрафы ПДД» и телеграм-бот получили обновление, поэтому пользователям необходимо переустановить программу, обновить подписку в боте для получения сообщений и добавить свой автомобиль.

Справка Finance.ua:

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