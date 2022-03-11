Можно ли в связи с боевыми действиями выдать «на руки» трудовые книжки работникам — Finance.ua

Можно ли в связи с боевыми действиями выдать «на руки» трудовые книжки работникам

Сегодня 19:06 — Личные финансы

Как отмечают в Гоструд а, законодательство о труде не предусматривает обязанности работодателя хранить трудовые книжки работников.

Но согласно заключительным и переходным положениям Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» включение Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Закона на основании сведений, поданных страхователем или застрахованным лицом в порядке и сроки, установленные Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики и Министерством экономики.

После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

Поэтому если работы по включению отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников в реестр застрахованных лиц не завершены, отсутствуют основания для выдачи трудовых книжек работникам.

При этом работник всегда имеет возможность получить заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки или выписку из нее.

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