Можно ли в связи с боевыми действиями выдать «на руки» трудовые книжки работникам — Finance.ua

Как отмечают в Гоструда, законодательство о труде не предусматривает обязанности работодателя хранить трудовые книжки работников.
Но согласно заключительным и переходным положениям Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» включение Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Закона на основании сведений, поданных страхователем или застрахованным лицом в порядке и сроки, установленные Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики и Министерством экономики.