Можно ли в связи с боевыми действиями выдать «на руки» трудовые книжки работникам — Finance.ua
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Можно ли в связи с боевыми действиями выдать «на руки» трудовые книжки работникам

Сегодня 19:06Личные финансы
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Как отмечают в Гоструда, законодательство о труде не предусматривает обязанности работодателя хранить трудовые книжки работников.
Но согласно заключительным и переходным положениям Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» включение Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Закона на основании сведений, поданных страхователем или застрахованным лицом в порядке и сроки, установленные Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики и Министерством экономики.
После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.
Поэтому если работы по включению отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников в реестр застрахованных лиц не завершены, отсутствуют основания для выдачи трудовых книжек работникам.
При этом работник всегда имеет возможность получить заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки или выписку из нее.
По материалам: Finance.UA
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