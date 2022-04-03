Можно ли уволить работника, если он без предупреждения уехал за границу во время военного положения — Finance.ua
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Можно ли уволить работника, если он без предупреждения уехал за границу во время военного положения

Вчера 17:07Личные финансы
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Можно ли уволить работника, если он без предупреждения уехал за границу во время военного положенияМожно ли уволить работника, если он без предупреждения уехал за границу во время военного положения
Управление Гоструда в Хмельницкой области объяснило, можно ли уволить работника, если он без предупреждения уехал за границу во время военного положения.
Как говорится в сообщении, увольнение работников должно происходить по процедурам, предусмотренным действующим законодательством.
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«Увольнение работников по собственному желанию и по соглашению сторон осуществляется на основании заявления работника. Если работник покинул рабочее место и не выполняет свои трудовые обязанности в связи с военными действиями, то такой факт не может рассматриваться как прогул без уважительной причины. Поэтому рекомендуем при отсутствии заявления работника об увольнении не решать вопрос об увольнении работника до окончания боевых действий», — пояснили в Гоструде.
В табеле учета рабочего времени можно проставлять отметку «другие причины отсутствия» или трудовой договор с таким работником может быть приостановлен.
Основания для сохранения заработка по такому работнику отсутствуют.
В случае необходимости исполнения обязанностей отсутствующего работника можно принять на его место другого работника на условиях срочного трудового договора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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