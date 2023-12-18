Можно ли уплачивать ЕСВ за другое лицо — Finance.ua

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Можно ли уплачивать ЕСВ за другое лицо

Личные финансы
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Можно ли уплачивать ЕСВ за другое лицо
Можно ли уплачивать ЕСВ за другое лицо
Согласно законодательству плательщик единого взноса обязан своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киеве.
В случае выявления своевременно неуплаченных сумм страховых взносов плательщики единого взноса обязаны самостоятельно исчислить эти взносы и уплатить их с начислением пени в порядке и размерах, определенных ст. 25 Закона № 2464 (часть вторая ст. 25 Закона № 2464).
В случаях полной ликвидации юридического лица или смерти физического лица, признания его без вести отсутствующим, недееспособным, объявления умершим и отсутствия лиц, которые согласно Закону № 2464 несут обязательства по уплате единого взноса, сумма недоимки подлежит списанию.
Согласно части восьмой ст. 25 Закона № 2464 в случае ликвидации юридического лица — плательщика единого взноса или утраты плательщиком по другим причинам статуса плательщика единого взноса сумма недоимки уплачивается за счет средств и иного имущества плательщика. В таком случае ответственными за погашение недоимки являются:
  • ликвидационная комиссия — в отношении юридического лица — плательщика ликвидируемого единого взноса;
  • юридическое лицо — относительно образованных им филиала, представительства или иного;
  • обособленного подразделения — ликвидируемого плательщика единого взноса.
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В случае недостаточности у плательщика единого взноса средств и другого имущества для уплаты недоимки ответственными за ее уплату являются:
  • учредители или участники юридического лица — ликвидируемого плательщика единого взноса, если по закону они несут полную или дополнительную ответственность по его обязательствам;
  • юридическое лицо — относительно образованных им филиала, представительства и иного;
  • обособленного подразделения — ликвидируемого плательщика единого взноса;
  • правопреемники юридического лица — ликвидируемого плательщика единого взноса.
В случае слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования плательщика единого взноса обязательства по уплате недоимки возлагаются на лиц, к которым согласно законодательству перешли его права и обязанности.
Передача плательщиками единого взноса своих обязанностей по его уплате третьим лицам запрещена, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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