Можно ли уплачивать ЕСВ за другое лицо — Finance.ua

Можно ли уплачивать ЕСВ за другое лицо Сегодня 07:35 — Личные финансы

Можно ли уплачивать ЕСВ за другое лицо

Согласно законодательству плательщик единого взноса обязан своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киеве.

В случае выявления своевременно неуплаченных сумм страховых взносов плательщики единого взноса обязаны самостоятельно исчислить эти взносы и уплатить их с начислением пени в порядке и размерах, определенных ст. 25 Закона № 2464 (часть вторая ст. 25 Закона № 2464).

В случаях полной ликвидации юридического лица или смерти физического лица, признания его без вести отсутствующим, недееспособным, объявления умершим и отсутствия лиц, которые согласно Закону № 2464 несут обязательства по уплате единого взноса, сумма недоимки подлежит списанию.

Согласно части восьмой ст. 25 Закона № 2464 в случае ликвидации юридического лица — плательщика единого взноса или утраты плательщиком по другим причинам статуса плательщика единого взноса сумма недоимки уплачивается за счет средств и иного имущества плательщика. В таком случае ответственными за погашение недоимки являются:

ликвидационная комиссия — в отношении юридического лица — плательщика ликвидируемого единого взноса;

юридическое лицо — относительно образованных им филиала, представительства или иного;

обособленного подразделения — ликвидируемого плательщика единого взноса.

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В случае недостаточности у плательщика единого взноса средств и другого имущества для уплаты недоимки ответственными за ее уплату являются:

учредители или участники юридического лица — ликвидируемого плательщика единого взноса, если по закону они несут полную или дополнительную ответственность по его обязательствам;

юридическое лицо — относительно образованных им филиала, представительства и иного;

обособленного подразделения — ликвидируемого плательщика единого взноса;

правопреемники юридического лица — ликвидируемого плательщика единого взноса.

В случае слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования плательщика единого взноса обязательства по уплате недоимки возлагаются на лиц, к которым согласно законодательству перешли его права и обязанности.

Передача плательщиками единого взноса своих обязанностей по его уплате третьим лицам запрещена, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства.

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