Можно ли получать помощь ВПЛ на новорожденного ребенка — ответ Минреинтеграции
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают, что участились обращения интересующих граждан, можно ли оформить помощь на проживание ВПЛ на своих новорожденных детей.
«Если вы — переселенец, переместились после 24 февраля 2022 года из населенного пункта в районе военных (боевых) действий, оккупации, окружения и оформили справку ВПЛ, то имеете полное право на такую же справку и для новорожденного малыша. На ее основе подавайте заявление о выплате пособия на проживание для своего ребенка», — отмечают в Министерстве.
Также там напомнили, что размер пособия на ребенка составляет 3000 грн в месяц. Выплаты предоставляются независимо от того, трудоустроены ли совершеннолетние члены семьи, есть ли у семьи какие-либо доходы, депозиты, движимое или недвижимое имущество.
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