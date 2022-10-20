Можно ли полностью уничтожить энергосистему Украины — Finance.ua

Можно ли полностью уничтожить энергосистему Украины Сегодня 16:33 — Энергетика

Объединенная энергетическая система Украины (ОЭС) — это совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, других объектов электроэнергетики, объединенных общим режимом производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.

Протяженность отечественных электрических сетей превышает 1 млн км.

У энергосистемы есть две основные составляющие:

источники генерации — электростанции;

инфраструктура электроснабжения — подстанций.

Подстанции разрушить легче из-за особенностей их постройки. Но всегда есть резервы.

Энергосистема Украины — это разветвленная сеть с резервными линиями питания. Чтобы обесточить город, нужна массовая атака по уничтожению всех линий для его питания. Если выбивать объекты постепенно, их будут успевать восстанавливать и переключаться на резервные линии.

У инфраструктуры электроснабжения есть два уровня: высоковольтные линии высоким напряжением 750 кВ и 330 кВ. Также есть региональные сети. Первые важнее для снабжения всей страны. Впрочем, чтобы обесточить город, нужно наносить удары как по магистральным, так и по локальным сетям.

Поэтому, если кратко отвечать на вопрос этого раздела, — уничтожить энергосистему Украины не получится.

В случае худших сценариев (например, разрушения энергоблоков ТЭС, про АЭС даже не хочется думать. — Ред.) Украина может привлечь электроэнергию из стран ЕС. Но пока такой надобности нет.

Но почему тогда выключают электричество в Украине? Для ремонта поврежденных объектов нужно сначала обесточить линию и подсоединить потребителя на резервную.

Резервная может не выдержать мощности потребления. Собственно, поэтому и нужно максимально его уменьшить, особенно в пиковые часы.

Читайте больше в нашей статье -

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.