Можно ли полностью уничтожить энергосистему Украины — Finance.ua
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Можно ли полностью уничтожить энергосистему Украины

Энергетика
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Объединенная энергетическая система Украины (ОЭС) — это совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, других объектов электроэнергетики, объединенных общим режимом производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.
Протяженность отечественных электрических сетей превышает 1 млн км.
У энергосистемы есть две основные составляющие:
  • источники генерации — электростанции;
  • инфраструктура электроснабжения — подстанций.
Подстанции разрушить легче из-за особенностей их постройки. Но всегда есть резервы.
Энергосистема Украины — это разветвленная сеть с резервными линиями питания. Чтобы обесточить город, нужна массовая атака по уничтожению всех линий для его питания. Если выбивать объекты постепенно, их будут успевать восстанавливать и переключаться на резервные линии.
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У инфраструктуры электроснабжения есть два уровня: высоковольтные линии высоким напряжением 750 кВ и 330 кВ. Также есть региональные сети. Первые важнее для снабжения всей страны. Впрочем, чтобы обесточить город, нужно наносить удары как по магистральным, так и по локальным сетям.
Поэтому, если кратко отвечать на вопрос этого раздела, — уничтожить энергосистему Украины не получится.
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В случае худших сценариев (например, разрушения энергоблоков ТЭС, про АЭС даже не хочется думать. — Ред.) Украина может привлечь электроэнергию из стран ЕС. Но пока такой надобности нет.
Но почему тогда выключают электричество в Украине? Для ремонта поврежденных объектов нужно сначала обесточить линию и подсоединить потребителя на резервную.
Резервная может не выдержать мощности потребления. Собственно, поэтому и нужно максимально его уменьшить, особенно в пиковые часы.
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Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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