Можно ли покупать б/у шины для авто: советы экспертов — Finance.ua

Можно ли покупать б/у шины для авто: советы экспертов Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

Можно ли покупать б/у шины для авто: советы экспертов

Шины с частичным износом дешевле нового комплекта, но их покупка сопровождается определенным риском. Британские эксперты поделились советами по их выбору.

Об этом рассказали на сайте Autocar.

Автомобильные шины с течением времени изнашиваются, поэтому их нужно регулярно менять. Некоторые водители предпочитают экономить, покупая подержанные комплекты.

Большим преимуществом частично изношенных шин является то, что они стоят дешевле новых покрышек. Также вы можете выбрать более дорогую подержанную модель, уложившись в свой бюджет.

Чем б/у шины хуже новых?

Большинство б/у шин опасны для использования. Многие водители не будут продавать свои комплекты покрышек без необходимости.

Шины с частичным износом имеют меньшую глубину протектора. Поэтому они будут обеспечивать меньшее сцепление, что особенно заметно на мокрой дороге.

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Новые шины имеют глубину протектора около 8 мм. У б/у шин она может быть в несколько раз меньше.

Следует учитывать, что срок службы б/у шин будет заметно ниже, чем у нового комплекта. Поэтому вам придется заменять их гораздо чаще.

Также на состояние покрышек влияет их возраст. Старшие шины обеспечивают гораздо меньшее сцепление с дорогой.

Какие проблемы могут быть у подержанных шин:

порезы в основной области протектора;

неравномерный износ шин из-за неправильной установки;

выпуклости на боковых стенках;

неправильный ремонт;

посторонние предметы внутри шин.

Альтернатива подержанным шинам

Вместо б/у шин можно обратить внимание на восстановленные шины. Они обойдутся дешевле, чем полностью новый комплект, но будут почти такими же безопасными.

Восстановление протектора шины включает снятие протектора и боковин с подержанной покрышки и нанесение новой резины на каркас. Так удается вернуть подержанному комплекту его прежние свойства.

Стоит ли покупать б/у шины?

Эксперты считают, что каждый водитель должен самостоятельно решить, стоит ли покупать подержанные шины. Нет гарантий того, что такой комплект окажется безопасным.

Шины — очень важный элемент автомобиля. Именно поэтому при выборе покрышек нужно внимательно изучить их и рассмотреть все возможные дефекты.

Перед покупкой шин следует учесть следующие параметры:

сезонность;

тип протектора;

тип конструкции шины;

тип конструкции корда;

монтажный диаметр;

ширина шины;

высота профиля;

индекс погрузки.

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Фокус По материалам:

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