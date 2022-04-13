Может ли украинец платить налоги в Украине, работая в Польше — Finance.ua

Может ли украинец платить налоги в Украине, работая в Польше

Сегодня 08:03 — Казна и Политика

Многие украинские ИТ-специалисты выехали в Польшу из-за войны и теперь устраивают свою жизнь и работу там. В Dou.ua сообщили, возможно ли, работая в Польше, продолжать платить налоги в Украине.

Вопрос, где платить налоги, напрямую зависит от налогового резидентства физического лица.

Согласно Налоговому кодексу Украины, резидентом признается физическое лицо с постоянным местожительством в Украине. Однако кодекс дает несколько модификаций определения, когда человек будет считаться налоговым резидентом Украины, а именно:

В случае если физическое лицо имеет место жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если такое лицо имеет постоянное местожительство в Украине.

Если лицо имеет место постоянное местожительство в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине.

В случае если государство, в котором физическое лицо имеет центр жизненных интересов, нельзя определить или если у физического лица нет места постоянного проживания ни в одном из государств, оно считается резидентом, если находится в Украине не менее 183 дней (включая день приезда и в течение периода или периодов налогового года.

Достаточным (но не исключительным) условием определения местонахождения центра жизненных интересов физического лица является постоянное местожительство членов его семьи или его регистрации как субъекта предпринимательской деятельности.

В случае, если невозможно определить резидентский статус физического лица, используя предыдущие положения этого подпункта, оно считается резидентом, если это гражданин Украины.

Достаточным основанием для определения лица резидентом будет самостоятельное определение им основного местожительства на территории Украины в порядке, установленном настоящим кодексом, или его регистрация как самозанятое лицо.

Таким образом, если у украинца открыт ФЛП, то это — критерий его налогового резидентства в Украине, благодаря чему он платит налоги в Украине, даже работая на польскую компанию.

Кого Польша считает своими налоговыми резидентами?

В Польше налоговым резидентом считается лицо, имеющее центр жизненных интересов на территории Польши или проживающее более 183 дней на территории Польши в налоговом году (что равно календарному).

Это значит, что после 183 дней пребывания на территории Польши для украинца наступает обязанность платить налоги в Польше.

Может ли платить налоги в Украине фрилансер, переехавший в Польшу.

Относительно предоставления услуг удаленно иностранному заказчику, как и по фрилансу, нужно оценивать отношения, возникшие между заказчиком и поставщиком услуг. Опять же, если поставщик услуг является ФЛП, зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины и считается резидентом Украины, он будет продолжать платить налоги в Украине.

Влияет ли на уплату налогов статус беженца.

Статус беженца — это миграционный вопрос разрешения пребывания на территории Польши — не влияет. Но он не имеет прямого отношения к уплате налогов.

Если украинский специалист оформлен в компании по трудовому договору.

Украинская компания в случае угрозы вооруженной агрессии может ввести надомную или дистанционную работу на основании соответствующего приказа (распоряжения) без обязательного заключения трудового договора о дистанционной или надомной работе с работником в письменной форме.

Таким образом, работник может быть переведен на дистанционную или надомную работу и выполнять ее удаленно на территории иностранного государства. В этом случае компания продолжит выполнять функции налогового агента и начислить и уплачивать налоги в бюджет Украины.

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