Может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать от работодателя трудовой договор — Гоструда — Finance.ua
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Может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать от работодателя трудовой договор — Гоструда

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Работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обращаться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора.
Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Запорожской области.
По результатам рассмотрения этого требования работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня обращения работника заключить с ним срочный или бессрочный трудовой договор или предоставить ему в письменной форме обоснованный ответ об отказе заключить такой трудовой договор.
В случае отказа работодателя заключить такой срочный или бессрочный трудовой договор, работник вправе повторно обращаться с соответствующим требованием в течение всего срока действия трудового договора с нефиксированным рабочим временем, но не ранее чем через 90 дней со дня получения ответа работодателя по предварительному его требованию.

Справка Finance.ua:

  • Евростат опубликовал список десяти наиболее растущих профессий в Европейском союзе, которым могут воспользоваться те, кто хочет переехать в блок;
  • данные Евростата показывают, что специалисты по приготовлению пищи в заведениях питания в настоящее время пользуются все большим спросом. Количество людей трудоспособного возраста, нашедших работу в этой области, увеличилось на 25%. В результате общее количество трудоустроенных европейцев в этой сфере выросло до 1,4 миллиона человек.
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По материалам:
Finance.ua
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