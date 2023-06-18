Может ли муж уплачивать страховые взносы за находящуюся в декрете жену: ответ ПФУ — Finance.ua
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Может ли муж уплачивать страховые взносы за находящуюся в декрете жену: ответ ПФУ

Личные финансы
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Может ли муж уплачивать страховые взносы за находящуюся в декрете жену: ответ ПФУ
Может ли муж уплачивать страховые взносы за находящуюся в декрете жену: ответ ПФУ
В Пенсионном фонде разъяснили, может ли муж платить добровольный пенсионный взнос за свою жену, которая находится в отпуске по уходу за ребенком и сейчас проживает за границей.
В ПФУ ответили, что муж может уплачивать страховой взнос за свою жену независимо от того, находится ли она в отпуске по уходу за малолетним ребенком, работает или не работает.
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«При этом жена, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, при условии получения соответствующей помощи, является застрахованным лицом, и о ней есть данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования», — добавили в ПФУ.
Место, где в конкретный момент времени проживает жена: в Украине или за границей — значения не имеет.
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«Если ваша жена осуществляет уход за ребенком до трехлетнего возраста, то дополнительно уплатив за нее добровольный взнос, вы увеличите заработок, который в будущем будет учитываться при расчете ее пенсии (ведь за период ухода за ребенком заработок ежемесячно учитывается в размере минимальной зарплаты)», — говорят в фонде.
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Если же жена находится в отпуске по уходу за ребенком до шести лет без сохранения заработной платы, то благодаря уплате добровольного взноса она приобретет страховой стаж.
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«Для того чтобы в страховой стаж был занесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Сейчас это 1474 грн (22% от минимальной заработной платы). Уплачивать ли взносы в дальнейшем, с какой периодичностью и в каком размере — вы решаете самостоятельно», — объяснили в Пенсионном фонде.

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По материалам:
Finance.ua
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