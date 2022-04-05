Может ли ФЛП расторгнуть трудовой договор с работником во время войны — Finance.ua

Может ли ФЛП расторгнуть трудовой договор с работником во время войны

Сегодня 09:15 — Личные финансы

Управление Гоструда в Ровенской области предоставило разъяснение о том, как ФЛП расторгнуть трудовой договор с наемным работником. Отмечается, что уведомление не содержит норм права, а носит только рекомендательный характер.

Если ФЛП — работодатель изъявит желание расторгнуть трудовые договоры с наемными работниками, у него есть возможность прекратить трудовые отношения на основании пункта 10 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

В соответствии с ним трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до окончания срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом в случае призыва или мобилизации собственника — физического лица во время особого периода.

Вышеуказанная норма может применяться только во время особого периода и при мобилизации ФЛП — работодателя. Упомянутая норма не используется, если ФЛП является добровольцем терробороны.

Законодательством не установлена обязанность ФЛП — работодателя заранее предупреждать работника о прекращении трудового договора по п. 10 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Также законодательством не предусмотрена выплата выходного пособия наемным работникам в случае увольнения по этому пункту.

Напоминаем, что основания для прекращения трудового договора, перечисленные в статье 40 Кодекса законов о труде Украины, являются основаниями увольнения по инициативе работодателя.

24 марта 2022 года вступил в силу Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Он устанавливает новые правила организации трудовых отношений в условиях военного положения всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.

Так, в период действия военного положения Закон предусматривает возможность расторгнуть трудовой договор с работником по инициативе работодателя (ст. 40 и 41 КЗоТ).

При этом согласно части первой статьи 5 Закона № 2136-ІХ в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска) для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, являющейся первым рабочим днем, следующим за днем окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем после окончания отпуска.

Поэтому, работодатель не может уволить по пункту 10 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины защищенные категории населения, перечисленные в статьях 184 Кодекса законов о труде, находящегося в отпуске работника, работника у которого наступила временная нетрудоспособность и мобилизованного работника.

В части 2 статьи 47 Кодекса законов о труде Украины указано, что в случае призыва владельца — физического лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период такой владелец — физическое лицо должен исполнить свои обязанности, определенные настоящей статьей, в течение месяца после увольнения с такой военной службы без применения санкций и штрафов.

В ФЛП, который является работодателем, не исчезает обязанность по выдаче копии приказа об увольнении и выплате всех причитающихся средств, которые принадлежали работнику в день увольнения.

В общем, увольнять работников в связи с мобилизацией физического лица — предпринимателя, использующего наемный труд, является правом, а не обязанностью физического лица — предпринимателя.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.