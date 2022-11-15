Мозамбик поставил первую партию сжиженного газа на мировой рынок — Finance.ua

Мозамбик поставил первую партию сжиженного газа на мировой рынок Сегодня 05:53 — Энергетика

Первую в истории Мозамбика партию сжиженного газа с месторождения на северном побережье Индийского океана уже отправили на мировой энергетический рынок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пришвартованный 23 октября в первую глубоководную плавучую установку Coral Sul FLNG британской компании BP уже отправился с грузом в Европу.

Установка, подключенная к нескольким скважинам у берегов северной провинции Кабу-Делгаду, начала добычу в июле. Ее мощность составляет 3,4 млн тонн газа в год. Эксперты оценивают запасы газовых месторождений в 2 трлн куб. метров, а участок, где непосредственно ведется добыча Coral Sul, оценивается в 450 млрд куб. метров.

Газовые месторождения имеют решающее значение для экономики Мозамбика и уже привлекли 120 млрд долларов инвестиций.

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УНН По материалам:

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