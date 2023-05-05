Motorola представила обновленные модели Moto G 5G и Moto G Stylus — Finance.ua
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Motorola представила обновленные модели Moto G 5G и Moto G Stylus

Технологии&Авто
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Motorola представила обновленные модели Moto G 5G и Moto G Stylus
Motorola представила обновленные модели Moto G 5G и Moto G Stylus
Motorola анонсировала новые версии недорогих смартфонов Moto G 5G и Moto G Stylus.
Moto G 5G получил 6.5″ LCD-дисплей с разрешением 1600×720 точек и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен чипсет Snapdragon 480+, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопитель. Есть слот для карт microSD.
Основной 48 МП сенсор дополняет 2 МП макрокамера. Фронтальная камера — 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, поддерживается 15 Вт зарядка. Есть порт USB-C и 3.5-мм аудиоразъем.
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Moto G 5G доступен в двух цветах: синем и сером. Стоимость новинки — $250.
Характеристики Moto G Stylus (2023) тоже не впечатляют, но это один из немногих смартфонов на рынке со стилусом. Устройство оборудовали 6.5″ экраном с разрешением 1600×720 пикселей и частотой 90 Гц. За производительность отвечает чип Helio G85. Оперативной памяти доступно 4 ГБ, емкость накопителя — 64 ГБ (+ слот для microSD).
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Блок камер включает в себя основной 50 МП модуль и 2 МП макро камеру. Фронтальная камера, как и у модели Moto G 5G, имеет разрешение 8 МП. Аккумулятор — 5000 мА·ч (15 Вт зарядка), есть USB-C и 3.5-мм аудиоразъем.
Moto G Stylus (2023) предлагается в синем и розовом цветах. Цена — $200.
По материалам:
mezha.media
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