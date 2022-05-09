Motorola кардинально изменит внешний вид следующей гибкой раскладушки — Finance.ua
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Motorola кардинально изменит внешний вид следующей гибкой раскладушки

Сегодня 23:16Фондовый рынок
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Ожидается, что в 2022 году Motorola выпустит полностью изменённый смартфон Razr в форм-факторе раскладушки. В сеть слили его фото.
Первый современный Razr был анонсирован в 2019 году, а его версия с поддержкой 5G вышла в сентябре 2020 года. Источники пишут, что третье поколение складного смартфона Motorola носит кодовое название Maven и может похвастаться первоклассными характеристиками и новым внешним видом.
Motorola кардинально изменит внешний вид следующей гибкой раскладушки
Напомним, Razr 5G был оснащён одной 48-мегапиксельной камерой, а его преемник, как ожидается, получит массив с 50-мегапиксельным основным датчиком и 13-мегапиксельным модулем. 20-мегапиксельная селфи-камера будет заменена на 32-мегапиксельную. Phonearena отмечает, что Razr 5G больше похож был на игрушечный телефон из-за широких рамок. Новая версия же окажется более «взрослой».
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По материалам: internetua.com
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