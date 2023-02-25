Motorola Edge 40 Pro: все подробности (фото) — Finance.ua

Motorola Edge 40 Pro: все подробности (фото) Сегодня 01:55 — Фондовый рынок

Компания Motorola готовится к презентации нового флагманского смартфона Edge 40 Pro. Теперь стало известно, что смартфон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и дисплей с разрешением FullHD+. Эта модель должна стать глобальной версией Moto X40, ранее представленной для китайского рынка.

Что интересно, даже стоковые обои на Motorola Edge 40 Pro такие же, как на ранее представленном Moto X40. Можно заметить, что смартфон получит стекло 2.5D и вырез под фронтальную камеру по центру экрана. Кроме того, модель, в отличие от китайской версии, модель получит Google Services. Из коробки смартфон будет поставляться с Android 13.

Ожидается, что смартфон получит основную камеру с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией, ультраширокий модуль 50 МП и 12 МП телефото с двухкратным оптическим зумом. За автономность будет ответственен аккумулятор объемом 4600 мАч, который получит поддержку быстрой зарядки мощностью 125W.

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