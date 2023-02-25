Motorola Edge 40 Pro: все подробности (фото) — Finance.ua
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Motorola Edge 40 Pro: все подробности (фото)

Фондовый рынок
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Компания Motorola готовится к презентации нового флагманского смартфона Edge 40 Pro. Теперь стало известно, что смартфон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и дисплей с разрешением FullHD+. Эта модель должна стать глобальной версией Moto X40, ранее представленной для китайского рынка.
Motorola Edge 40 Pro: все подробности (фото)
Что интересно, даже стоковые обои на Motorola Edge 40 Pro такие же, как на ранее представленном Moto X40. Можно заметить, что смартфон получит стекло 2.5D и вырез под фронтальную камеру по центру экрана. Кроме того, модель, в отличие от китайской версии, модель получит Google Services. Из коробки смартфон будет поставляться с Android 13.
Ожидается, что смартфон получит основную камеру с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией, ультраширокий модуль 50 МП и 12 МП телефото с двухкратным оптическим зумом. За автономность будет ответственен аккумулятор объемом 4600 мАч, который получит поддержку быстрой зарядки мощностью 125W.
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По материалам:
ITsider.
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