москва усиливает ограничения для иностранных компаний, которые хотят покинуть рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

москва усиливает ограничения для иностранных компаний, которые хотят покинуть рф

2
россия запретила западным компаниям, которые продают свои российские активы, выводить выручку в долларах и евро, введя дополнительный валютный контроль и конечные сроки для транзакций.
Об этом пишет британский деловой дневник The Financial Times.
«Учитывая квазивойну, которую ведет против россии коллективный Запад, включая экономическую войну, для этих западных компаний, покидающих россию, конечно, существует особый режим. …Очевидно, свободного выхода быть не может», — заявил спикер кремля Дмитрий Песков.
российские власти ввели ряд мер контроля за движением капитала. В частности, запретили западным компаниям, которые продают свои активы в рф, выводить средства от продажи в долларах и евро.
В британском издании подчеркивают, что новые ограничения показывают беспокойство москвы относительно дальнейшего обесценивания рубля. Хотя Дмитрий песков не признает это, но уверяет, что ограничения «не связаны с падением курса рубля».
Западным компаниям предложено несколько вариантов продажи своих активов в иностранной валюте:1) Перевод денег на счет типа «С» со строгими ограничениями в российском банке; 2) Перевод средств на счет за рубежом — в этом случае сумма должна была выплачиваться несколькими частями; 3) Также, продавец может перевести наличку в рубли и сразу получить всю сумму на обычный российский банковский счет.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.