москва усиливает ограничения для иностранных компаний, которые хотят покинуть рф — Finance.ua

москва усиливает ограничения для иностранных компаний, которые хотят покинуть рф Сегодня 17:25

россия запретила западным компаниям, которые продают свои российские активы, выводить выручку в долларах и евро, введя дополнительный валютный контроль и конечные сроки для транзакций.

Об этом пишет британский деловой дневник The Financial Times.

«Учитывая квазивойну, которую ведет против россии коллективный Запад, включая экономическую войну, для этих западных компаний, покидающих россию, конечно, существует особый режим. …Очевидно, свободного выхода быть не может», — заявил спикер кремля Дмитрий Песков.

российские власти ввели ряд мер контроля за движением капитала. В частности, запретили западным компаниям, которые продают свои активы в рф, выводить средства от продажи в долларах и евро.

В британском издании подчеркивают, что новые ограничения показывают беспокойство москвы относительно дальнейшего обесценивания рубля. Хотя Дмитрий песков не признает это, но уверяет, что ограничения «не связаны с падением курса рубля».

Западным компаниям предложено несколько вариантов продажи своих активов в иностранной валюте:1) Перевод денег на счет типа «С» со строгими ограничениями в российском банке; 2) Перевод средств на счет за рубежом — в этом случае сумма должна была выплачиваться несколькими частями; 3) Также, продавец может перевести наличку в рубли и сразу получить всю сумму на обычный российский банковский счет.

УНН По материалам:

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