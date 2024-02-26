Москва хочет взять кредит у Китая в юанях — Finance.ua
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Москва хочет взять кредит у Китая в юанях

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Министерство финансов россии обсуждает с Пекином возможность получения кредитов в юанях, но решение пока не принято.
Об этом сообщает Reuters.
«Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», — сказал министр финансов рф Антон Силуанов.
Он добавил, что москва готова приступить к тестированию платежей в цифровых валютах с Китаем или странами Евразийского экономического союза и будет продвигать эту идею.
Он подтвердил позицию россии, по которой москва попытается дать симметричный ответ на конфискацию замороженных российских активов за границей.
«Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал он.
Европейский Союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили активы российского центрального банка на сумму около 300 млрд евро после вторжения москвы в Украину в 2022 году. ЕС и G7 обсуждают, как можно использовать эти средства.
Силуанов заявил, что бюджет россии «под контролем», а доходы в этом году несколько превышают ожидаемые. Расходы были более медленными, чем в прошлом году, после усиления контроля над авансовыми платежами и обоснованием расходов, добавил он.

Позиция Китая

Напомним, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку россии с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а москва обходит западные санкции с помощью Пекина.
По данным опроса группы «Рейтинг», в феврале 2024 года Китай перешел в категорию недружественных стран: 58% украинцев считают Китай враждебным, при том что в июне прошлого года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной.
По материалам:
РБК-Україна
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