Мошенники создали фейковый бот «Дії», в котором предлагают «получить 3000 гривен» — Finance.ua

Мошенники предлагают перейти по ссылке, ведущей на «страницу ПриватБанка».
«Якобы по ссылке каждый, кто официально работает, имеет возможность получить денежную поддержку от государства в 3000 гривен», — говорится в сообщении.
На фейковой странице банка пользователей просят указать номер карты и CVV-код. С помощью этих данных мошенники могут получить доступ к деньгам на карте.
В то же время «Дія» и Министерство цифровой трансформации не рассылают никаких SMS или сообщений в соцсетях — о зачислении средств сообщает приложение «Дія» или банк push-уведомлением.
Если вы уже стали жертвой мошеннической схемы, специалист Лаборатории цифровой безопасности Вадим Гудыма советует по меньшей мере сменить СVV-код банковской карты, если ваш банк позволяет это сделать, а в идеале — перевыпустить карту.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров предупреждал о новом интернет-мошенничестве: украинцам рассылают SMS со ссылкой, по которой якобы нужно перейти, чтобы получить 6500 грн пособия по программе «єПідтримка».