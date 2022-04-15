Мошенники создали фейковый бот «Дії», в котором предлагают «получить 3000 гривен» — Finance.ua
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Мошенники создали фейковый бот «Дії», в котором предлагают «получить 3000 гривен»

Сегодня 09:44Криминал
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Мошенники создали фейковый чат-бот государственной платформы «Дія», в котором предлагают «получить 3000 гривен денежной поддержки от государства».
Об этом предупреждает «Стоп фейк Днепр».
Мошенники предлагают перейти по ссылке, ведущей на «страницу ПриватБанка».
«Якобы по ссылке каждый, кто официально работает, имеет возможность получить денежную поддержку от государства в 3000 гривен», — говорится в сообщении.
Мошенники создали фейковый бот «Дії», в котором предлагают «получить 3000 гривен»
На фейковой странице банка пользователей просят указать номер карты и CVV-код. С помощью этих данных мошенники могут получить доступ к деньгам на карте.
В то же время «Дія» и Министерство цифровой трансформации не рассылают никаких SMS или сообщений в соцсетях — о зачислении средств сообщает приложение «Дія» или банк push-уведомлением.
Если вы уже стали жертвой мошеннической схемы, специалист Лаборатории цифровой безопасности Вадим Гудыма советует по меньшей мере сменить СVV-код банковской карты, если ваш банк позволяет это сделать, а в идеале — перевыпустить карту.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров предупреждал о новом интернет-мошенничестве: украинцам рассылают SMS со ссылкой, по которой якобы нужно перейти, чтобы получить 6500 грн пособия по программе «єПідтримка».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: detector.media
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