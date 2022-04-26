Мошенники пытаются «заработать» на людях на освобожденных территориях: НБУ предупреждает, как не попасться — Finance.ua

Мошенники пытаются «заработать» на людях на освобожденных территориях: НБУ предупреждает, как не попасться

Сегодня 14:00 — Криминал

Мошенники пытаются нажиться на людях, возвращающихся на деоккупированные территории.

Об этом предупредил НБУ, объяснив, как не попасться, пишет sud.ua.

В Нацбанке рассказали о нескольких новых мошеннических схемах.

ГСЧС сообщает о новой схеме мошенничества «Услуги платного разминирования». Злоумышленники ходят по домам Киевской области и представляются пиротехниками ГСЧС. Аферисты предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также «оказывают услуги» платного разминирования.

Как не попасться на крючок мошенников

Все работы по разминированию работниками ГСЧС выполняются бесплатно согласно плану и соблюдая очередь. Если вам предлагают такую услугу на коммерческой основе: не впускайте в свои дома таких лиц и не платите им деньги; сообщайте о таких случаях на номер 102.

О новых сценариях телефонных обманов сообщает командование морской пехоты — сценарий мошенничества «Освобождение из плена за деньги». Мишенью мошенников становятся родные и близкие военнослужащих.

Злоумышленники звонят по телефону родственникам защитников со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена военнослужащего. Мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Как не попасться на крючок мошенников

Представители командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит.

В НБУ призвали помнить, что мошенник может назваться не только сотрудником ГСЧС, командования морской пехоты или других органов военного управления, мошенник может назваться кем угодно:

работником банка;

работником НБУ, Пенсионного фонда, фискальной службы;

сотрудником полиции;

работником коммунальных служб;

работником мобильного оператора;

покупателем вашего товара.

И этот список неисчерпаем.

«Поэтому будьте осмотрительны, всегда проверяйте информацию в официальных источниках соответствующих организаций и государственных учреждений», — добавили в Нацбанке.

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