Мошенники обманули киевлян на 750 тыс. грн под видом трудоустройства в Европе — Finance.ua
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Мошенники обманули киевлян на 750 тыс. грн под видом трудоустройства в Европе

Сегодня 14:36Криминал
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Обманули граждан на 750 тыс. грн под видом трудоустройства в Европе — будут судить участников организованной группы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной группы, которые мошенническим путем завладели денежными средствами граждан под предлогом трудоустройства в странах Европы (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
В ходе досудебного расследования установлено, что участники преступной группировки, действуя на территории столицы с начала 2017 по конец 2019 года, мошенническим путем завладели средствами граждан под предлогом предоставления услуг по трудоустройству в Нидерландах, Норвегии и других странах Европы.
В целях сокрытия своей преступной деятельности злоумышленники регистрировали фирмы, которые не имели лицензии на ведение такого вида хозяйственной деятельности, и представлялись работниками таких фирм при общении с потерпевшими.
После подписания договора о предоставлении услуг и получении от граждан авансового платежа в размере от 9 до 14 тысяч гривен, никаких действий, направленных на их реальное трудоустройство, злоумышленники не совершали, прекращали свою работу и переезжали в другой офис.
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Таким образом, злоумышленникам удалось обмануть 55 потерпевших на сумму более 750 тысяч гривен.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование вели следователи СУ ГУНП в Киеве, по материалам Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Finance.ua
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