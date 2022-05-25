Мошенники начали звонить родным украинских бойцов — просят деньги за помощь в освобождении из плена

Сегодня 18:33 — Криминал

Родственникам военнослужащих Вооруженных сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба.

Злоумышленники звонят со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение «предоставить информацию» о военном и «способствовать освобождению из плена».

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Они пользуются эмоциональным состоянием родных и близких. Мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских бойцов.

«Официально сообщаем, что представители ВСУ или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не решают вопрос освобождения из плена выкупом», — отметили в Генштабе.

Там указывается, что вопросы освобождения военнопленных находятся только в компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств из членов семей и близких не ведется.

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