Родственникам военнослужащих Вооруженных сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба.
Злоумышленники звонят со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение «предоставить информацию» о военном и «способствовать освобождению из плена».
Они пользуются эмоциональным состоянием родных и близких. Мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских бойцов.
«Официально сообщаем, что представители ВСУ или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не решают вопрос освобождения из плена выкупом», — отметили в Генштабе.
Там указывается, что вопросы освобождения военнопленных находятся только в компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств из членов семей и близких не ведется.