Мошенники начали рассылать украинцам вирусные сообщения о помощи от государства — Finance.ua

«Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан. Будьте внимательны! Если вы заказывали услугу получения единовременной денежной помощи в размере 6500 грн через приложение „Дія“, ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь. Напомним, что уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию», — пишут в сообщении.
Там советуют не переходить по каким-либо сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного уведомления.
В случае получения подобных сообщений — нужно уведомлять Правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA, работающую при Госспецсвязи 👉 https://cert.gov.ua/contact-us