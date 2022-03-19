Мошенники начали рассылать украинцам вирусные сообщения о помощи от государства — Finance.ua

Мошенники начали рассылать украинцам вирусные сообщения о помощи от государства

Сегодня 10:44 — Криминал

Украинцам начало поступать сообщение на телефон с текстом «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu...» и далее следует ссылка.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

«Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан. Будьте внимательны! Если вы заказывали услугу получения единовременной денежной помощи в размере 6500 грн через приложение „Дія“, ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь. Напомним, что уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию», — пишут в сообщении.

Там советуют не переходить по каким-либо сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного уведомления.

В случае получения подобных сообщений — нужно уведомлять Правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA, работающую при Госспецсвязи 👉 https://cert.gov.ua/contact-us

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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