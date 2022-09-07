Мошеннический колл-центр выманил у украинцев более 5 млн грн — Finance.ua

Мошеннический колл-центр выманил у украинцев более 5 млн грн Сегодня 11:34 — Криминал

Мошеннический колл-центр выманил у украинцев более 5 млн грн, gp.gov.ua

Прокуратура Запорожья разоблачила мошеннические действия колл-центра, участники которого незаконно присваивали средства граждан. Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов на сумму более 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, жители областного центра разработали схему мошеннического завладения денежными средствами. Они арендовали помещение в центре Запорожья, которое оборудовано компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений Украины.

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«Работники» центра звонили гражданам и представлялись сотрудниками банковских учреждений, исполнительной или казначейской службы. Во время разговоров они вводили потерпевших в заблуждение и убеждали переводить свои сбережения на подконтрольные им банковские счета.

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Во время санкционированных обысков изъята компьютерная техника, коммуникационное оборудование для сокрытия номеров телефонных звонков, черновые записи, в том числе со списками обманутых граждан, денежные средства в разных валютах на общую сумму 300 тыс. грн, автомобили.

В настоящее время трое участников преступной схемы уведомлены о подозрении. Им инкриминируют мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

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