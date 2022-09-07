Мошеннический колл-центр выманил у украинцев более 5 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мошеннический колл-центр выманил у украинцев более 5 млн грн

Криминал
23
Мошеннический колл-центр выманил у украинцев более 5 млн грн
Мошеннический колл-центр выманил у украинцев более 5 млн грн, gp.gov.ua
Прокуратура Запорожья разоблачила мошеннические действия колл-центра, участники которого незаконно присваивали средства граждан. Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов на сумму более 5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, жители областного центра разработали схему мошеннического завладения денежными средствами. Они арендовали помещение в центре Запорожья, которое оборудовано компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений Украины.
Читайте также
«Работники» центра звонили гражданам и представлялись сотрудниками банковских учреждений, исполнительной или казначейской службы. Во время разговоров они вводили потерпевших в заблуждение и убеждали переводить свои сбережения на подконтрольные им банковские счета.
https://gp.gov.ua/
https://gp.gov.ua/
Во время санкционированных обысков изъята компьютерная техника, коммуникационное оборудование для сокрытия номеров телефонных звонков, черновые записи, в том числе со списками обманутых граждан, денежные средства в разных валютах на общую сумму 300 тыс. грн, автомобили.
В настоящее время трое участников преступной схемы уведомлены о подозрении. Им инкриминируют мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.