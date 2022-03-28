Мосбиржа: акции падают, индекс снизился — Finance.ua

Мосбиржа: акции падают, индекс снизился

Сегодня 17:14

На Мосбирже после открытия с возможностью торговать всеми российскими бумагами стоимость акций большинства компаний снизилась, а индекс биржи также просел.

Об этом пишет Интерфакс.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,2%, индекс РТС — на 0,8%. Цены большинства так называемых «голубых фишек» на снизились в пределах 9,2%.

Лидерами падения стали:

«Северсталь» (-9,2%),

АФК «Система» (-7,6%),

«РусГидро» (-7,2%),

«ФСК ЕЭС» (-7,2%),

«Интер РАО» (-6,7%),

«Татнефть» (-6,4%).

В тоже время подорожали акции «ФосАгро» (+20,1%), и «Аэрофлота» (+3%).

По торгам были установлены запреты, в том числе запрет коротких продаж, что не позволяет трейдерам зарабатывать на падении стоимости бумаг. Также были недоступны депозитарные расписки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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