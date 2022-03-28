Мосбиржа: акции падают, индекс снизился — Finance.ua
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Мосбиржа: акции падают, индекс снизился

Сегодня 17:14
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На Мосбирже после открытия с возможностью торговать всеми российскими бумагами стоимость акций большинства компаний снизилась, а индекс биржи также просел.
Об этом пишет Интерфакс.
По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,2%, индекс РТС — на 0,8%. Цены большинства так называемых «голубых фишек» на снизились в пределах 9,2%.
Лидерами падения стали:
  • «Северсталь» (-9,2%),
  • АФК «Система» (-7,6%),
  • «РусГидро» (-7,2%),
  • «ФСК ЕЭС» (-7,2%),
  • «Интер РАО» (-6,7%),
  • «Татнефть» (-6,4%).
В тоже время подорожали акции «ФосАгро» (+20,1%), и «Аэрофлота» (+3%).
По торгам были установлены запреты, в том числе запрет коротких продаж, что не позволяет трейдерам зарабатывать на падении стоимости бумаг. Также были недоступны депозитарные расписки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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