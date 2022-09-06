Морякам разрешили выезжать за границу на работу — постановление Сегодня 18:00

Правительство опубликовало постановление, которое позволяет украинским морякам пересекать границу для работы на судне — срок пребывания за пределами Украины ограничен сроком действия контракта.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, постановление правительства от 02 сентября 2022 г. № 992.

«В случае введения на территории Украины военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет имеют право пересекать государственную границу Украины, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах», — говорится в постановлении.

Речь идет о трех категориях моряков:

Курсанты учебных заведений для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом;

Моряки, следующие для работы в составе экипажей судов, совершающих рейсы в/из морских портов Украины. В настоящее время это касается только экипажей, задействованных в экспорте украинской агропродукции в рамках «зерновой инициативы».

Другие украинские моряки — наиболее многочисленная группа, следующая за границу для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов.

Моряки могут воспользоваться разрешением, если они получили соответствующее образование и квалификацию до 24 февраля 2022 года, или завершили обучение в период военного положения.

Для получения разрешения на пересечение границы они должны будут предоставить необходимые документы. Для всех категорий это, прежде всего, удостоверение личности моряка.

Далее в зависимости от категорий пакет документов меняется. Курсанты должны предоставить справку от учебного заведения и военно-учетные документы, моряки «зерновой инициативы» — судовую роль и подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов.

Большинство моряков должно подать, кроме подтверждения от Администрации, военно-учетные документы с соответствующими отметками военкомата.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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