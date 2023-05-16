Морские перевозки российской нефти достигли нового максимума – Bloomberg — Finance.ua

Морские перевозки российской нефти достигли нового максимума – Bloomberg Сегодня 11:14 — Мир

Морские перевозки российской нефти достигли нового максимума – Bloomberg

На фоне массовых антироссийских санкций поставки российской нефти на международные рынки продолжают расти, несмотря на то, что агрессор настаивает на сокращении добычи.

Как сообщает Bloomberg, вывозимые российскими танкерами объемы выросли на 10% с начала апреля. российские грузы перегружаются с небольших судов, используемых в портах рф, на более крупные танкеры в Атлантическом океане для последующей транспортировки в Азию.

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Почти вся российская нефть уходит в Китай и Индию, объемы поставок в Азию почти достигли нового пика. За период до 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в день, что стало максимальным показателем с начала 2022 года.

За последнюю неделю до 12 мая в море находилось 3,76 млн баррелей российской нефти в день. Всего за последнюю неделю на 34 танкера было загружено 26,3 млн баррелей, что на 3% больше результатов прошлой недели.

В течение зимних месяцев эти перегрузки производились в относительно защищенных водах Средиземного моря, у северного побережья Марокко, недалеко от испанского эксклава Сеута. Но в последнее время перевозки переместились в воды между Канарскими и Азорскими островами.

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Напомним, в конце февраля 2023 года российские власти заявляли о планах по сокращению нефтедобычи и морского экспорта нефти. В апреле эти планы якобы начали претворять в жизнь, однако статистика поставок этим заявлениям явно противоречила.

российские власти засекретили данные о добыче нефти и газа. Это может свидетельствовать как о рекордном падении добычи, так и ее тайном наращивании с целью профинансировать войну, нарушив договоренности в рамках картеля ОПЕК+.

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УНІАН По материалам:

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