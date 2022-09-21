Morgan Stanley продает приобретенный по рекордной цене ТЦ в Москве с большой скидкой — СМИ Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Инвестфонд американского банка Morgan Stanley ведет переговоры о продаже ТЦ «Метрополис» в Москве с большой скидкой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что приобретение ТЦ фондом в 2013 году стало крупнейшей сделкой в истории российского рынка коммерческой недвижимости — тогда ТЦ купили у казахстанского девелопера Capital Partners.

По словам собеседников агентства, обсуждается обратная продажа «Метрополиса» с большой скидкой, что объясняется влиянием войны в Украине на стоимость активов международных компаний в россии.

При этом переговоры еще находятся на ранней стадии, и нет уверенности в том, что сделка будет завершена, говорят источники.

Инвестиционный фонд Morgan Stanley по инвестициям в недвижимость — Morgan Stanley Real Estate Investing — объявил о приобретении «Метрополиса» в 2013 году.

Фонд назвал сделку «крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости», не разглашая суммы.

Источник «Ведомостей», близкий к сделке, сообщил, что объект был продан за $1,2 млрд.

Економічна Правда По материалам:

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