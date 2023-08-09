Moody’s снизило кредитные рейтинги 10 банков США — Finance.ua
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Moody’s снизило кредитные рейтинги 10 банков США

Фондовый рынок
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Moody’s снизило кредитные рейтинги 10 банков США
Moody’s снизило кредитные рейтинги 10 банков США
Рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитные рейтинги 10 банков США и поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги нескольких крупных финансовых организаций, включая Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust.
Об этом пишет портал Минфин со ссылкой на CNBC.

Кому снизили рейтинг

  • M&T Bank;
  • Pinnacle Financial;
  • BOK Financial;
  • Webster Financial;
  • Fulton Financial;
  • Old National;
  • Prosperity Bancshares;
  • Amarillo National;
  • Associated Banc-Corp;
  • Commerce Bancshares.

Снижение рейтинга до отрицательного

  • Capital One;
  • Citizens Financial;
  • Fifth Third Bancorp;
  • Simmons First National;
  • FNB Corp;
  • Huntington Bancshares;
  • PNC;
  • Regions Financial;
  • Cadence Bank;
  • Ally Financial;
  • Банк OZK.

Что говорят в Moody’s

«Американские банки продолжают сталкиваться с рисками изменения процентных ставок, а также управления активами и пассивами, что сказывается на ликвидности и капитале, поскольку сворачивание нетрадиционной денежно-кредитной политики приводит к оттоку депозитов, а повышение процентных ставок снижает стоимость активов с фиксированной доходностью», — отметили аналитики Moody’s.
По их данным, финансовые результаты второго квартала многих банков свидетельствуют о росте давления на рентабельность, что снижает их способность генерировать внутренний капитал. Все это происходит в условиях, когда в США в начале 2024 года ожидается мягкая рецессия. В этой связи аналитики считают, что качество активов будет снижаться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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