Moody’s снизило кредитные рейтинги 10 банков США — Finance.ua

Рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитные рейтинги 10 банков США и поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги нескольких крупных финансовых организаций, включая Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust.

Об этом пишет портал Минфин со ссылкой на CNBC.

Кому снизили рейтинг

M&T Bank;

Pinnacle Financial;

BOK Financial;

Webster Financial;

Fulton Financial;

Old National;

Prosperity Bancshares;

Amarillo National;

Associated Banc-Corp;

Commerce Bancshares.

Снижение рейтинга до отрицательного

Capital One;

Citizens Financial;

Fifth Third Bancorp;

Simmons First National;

FNB Corp;

Huntington Bancshares;

PNC;

Regions Financial;

Cadence Bank;

Ally Financial;

Банк OZK.

Что говорят в Moody’s

«Американские банки продолжают сталкиваться с рисками изменения процентных ставок, а также управления активами и пассивами, что сказывается на ликвидности и капитале, поскольку сворачивание нетрадиционной денежно-кредитной политики приводит к оттоку депозитов, а повышение процентных ставок снижает стоимость активов с фиксированной доходностью», — отметили аналитики Moody’s.

По их данным, финансовые результаты второго квартала многих банков свидетельствуют о росте давления на рентабельность, что снижает их способность генерировать внутренний капитал. Все это происходит в условиях, когда в США в начале 2024 года ожидается мягкая рецессия. В этой связи аналитики считают, что качество активов будет снижаться.

