Moody's считает дефолтом выплату внешнего долга беларуси в нацвалюте — Finance.ua

Moody's считает дефолтом выплату внешнего долга беларуси в нацвалюте Сегодня 10:13 — Мир

Moody's считает дефолтом выплату внешнего долга беларуси в нацвалюте

Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило правительство беларуси, что считает дефолтом выплату внешнего долга в национальной валюте.

«Выплата валютного долга в белорусских рублях является дефолтом», — говорится в сообщении агентства.

Минфин республики 29 июня официально сообщил, что беларусь произвела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях с учетом утвержденного накануне совместного постановления правительства и Нацбанка, разрешающего выплату процентных платежей по еврооблигациям в белорусских рублях.

Минфин перевел сумму в белорусских рублях на спецсчет в Беларусьбанке и предложил платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.

В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами по евробондам беларуси.

Fitch 7 июля снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) беларуси в иностранной валюте до «C» с «CCC», поскольку платеж в нацвалюте «противоречит документации облигаций, не допускающей расчетов в альтернативных валютах».

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут проведены в соответствии с начальными условиями до 13 июля, то Fitch сочтет это дефолтом и снизит РДЭ Беларуси до «RD» (ограниченный дефолт), а рейтинг этого выпуска еврооблигаций — до «D».

Минфин беларуси заявил, что считает ситуацию форс-мажорной и ищет преемников этих организаций, также ведомство обвинило Fitch в субъективности при оценке ситуации с обслуживанием долга.

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых размещен в июне 2017 года. Параллельно Минфин разместил 5-летние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами сделки стали Citi и Raiffeisen Bank.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 %. Организаторами размещения стали Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал». В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.

Moody’s, в отличие от Fitch и S&P, не является официальным рейтингующим агентством беларуси.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.