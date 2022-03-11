Moody's резко снизило рейтинг беларуси — Finance.ua

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Moody's резко снизило рейтинг беларуси

Сегодня 18:38Мир
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Moody's резко снизило рейтинг беларусиMoody's резко снизило рейтинг беларуси
Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг Беларуси с «B3» (высокий спекулятивный характер) до «Ca» (неплатежеспособные компании) и сохранило негативный прогноз.
Об этом сообщает Yahoo.
Одновременно Moody’s снизило предельные значения в национальной и иностранной валютах Беларуси до «Caa3» и «Ca» с «B2» и «B3» соответственно. Решение снизить рейтинг беларуси на четыре ступени и сохранить негативный прогноз, как говорится, является следствием недавних санкций, введенных западными странами против беларуси за поддержку военного вторжения России, в сочетании со значительным ухудшением кредитного профиля России.
По мнению Moody’s, дефолт беларуси становится все более вероятным из-за обеспокоенности готовностью правительства погасить свои долговые обязательства и ожидания, что любая потенциальная финансовая поддержка, поступающая от России, вряд ли будет использована для этой цели.

Справка Finance.ua

  • агентство Moody’s изменило суверенный кредитный рейтинг России с B3 до Ca с отрицательным прогнозом, теперь Россию отделяет только одна ступень от дефолта;
  • МВФ заявляло, что уже не считает маловероятным дефолт россии по внешнему долгу и прогнозирует «глубокую рецессию» российской экономики в результате войны, развязанной кремлем против Украины, а также масштабные санкции, введенные против РФ.
По материалам: Укрінформ
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