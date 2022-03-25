Moody's отзывает рейтинги всех компаний рф — Finance.ua

Moody's отзывает рейтинги всех компаний рф

Сегодня 11:02

Международное рейтинговое агентство Moody’s отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний.

Об этом сообщает Reuters

Материнская компания рейтингового агентства Moody’s Corp (MCO.N) приостановила коммерческие операции в россии в начале этого месяца из-за ее вторжения в Украину.

Ранее аналогичное решение об отзыве рейтингов приняли Fitch и S&P. Все три агентства прекратили коммерческую деятельность на территории россии.

Данные решения были приняты после того, как Евросоюз объявил о запрете присваивать кредитно-рейтинговым агентствам ЕС рейтинги юридическим лицам, органам или организациям из россии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Европейский Союз применил мощный пакет санкций против России как страны-агрессора.

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