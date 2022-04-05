Монтируются в считаные минуты: США предоставили модульные дома для беженцев — Finance.ua
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Монтируются в считаные минуты: США предоставили модульные дома для беженцев

Сегодня 22:31Технологии&Авто
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Монтируются в считаные минуты: США предоставили модульные дома для беженцевМонтируются в считаные минуты: США предоставили модульные дома для беженцев
В ходе визита на Закарпатье бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки передал Украине помощь от Центра лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине The Ukrainian relief found в виде специальных модульных домов, которые подходят для временного проживания людей в любом месте в любых условиях.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВ Виктор Никита.
Эти домики легко перевозить и быстро раскладывать, там временно могут проживать нуждающиеся люди.
Монтируются в считаные минуты: США предоставили модульные дома для беженцев
Закарпатью передали 18 модульных домов, которые будут направлены в Киевскую область, а именно на территории, освободившие от российского войска наши Вооруженные силы.
«Именно сейчас эта инфраструктура очень необходима, и мы сразу передаем ее для нужд тех, кто оказался в тяжелой ситуации в Буче, Гостомеле и других городах. Модульные сооружения могут обеспечить временное проживание людей при любых условиях. Эти дома монтируются в считанные минуты , быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. Будем работать для того, чтобы получить больше такой помощи и отправлять ее тем регионам, которые сегодня в ней нуждаются больше всего», — говорится в сообщении.
По материалам: Espreso.tv
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