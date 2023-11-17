monobank запустил первый Bug Bounty — предлагает 1 млн грн за взлом приложения — Finance.ua
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monobank запустил первый Bug Bounty — предлагает 1 млн грн за взлом приложения

Личные финансы
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monobank запустил первый Bug Bounty — предлагает 1 млн грн за взлом приложения
monobank запустил первый Bug Bounty — предлагает 1 млн грн за взлом приложения
monobank присоединился к мировой практике Bug Bounty и предлагает 1 млн гривен за слом своего приложения.
Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
Что это такое? Bug Bounty — это специальная программа с выплатами денежного вознаграждения за уязвимость в их ключевых продуктах.
В рамках специальной программы monobank предлагает денежное вознаграждение всем заинтересованным «белым» хакерам — в обмен за сообщения об ошибках в продукте необанка, прежде всего, касающиеся безопасности и уязвимостей. В программе monobank открывает свой программный код.
Цель инициативы — повысить защищенность приложения monobank.
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Что нужно знать

17 ноября 2023 года стартует первый этап конкурса, который продлится 01.12.2023 включительно. Общий призовой фонд — 1 миллион гривен. Для участия необходимо зарегистрироваться по онлайн-форме Google Forms по ссылке до 30.11 включительно.
Размер денежного вознаграждения, как обычно, зависит от значимости и уровня сложности обретенной уязвимости. Утвержденная monobank шкала включает четыре уровня — от 10 тыс. до 60 тыс. грн. Общий призовой фонд — 1 млн гривен.
monobank запустил первый Bug Bounty — предлагает 1 млн грн за взлом приложения
Напомним, в 2020 и 2021 годах Минцифры проводило Bug Bounty марафон с призовым фондом 1 млн грн, чтобы проверить приложение «Дія».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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