monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении — Finance.ua

monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении Сегодня 13:00 — Валюта

monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении

Команда monobank в конце прошлой недели пообещала включить покупку безналичной валюты в приложении, и уже вечером 2 августа клиенты получили такую возможность.

Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.

Что нужно знать:

Купить валюту можно в пределах лимита 50 000 грн в месяц для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и дольше и для пополнения действующих срочных депозитов, до окончания срока которых остается 3 месяца и больше.

По окончании срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными деньгами в отделениях Универсалбанка и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100 000 грн).



Для того чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение. Обновление уже доступно для Android и в бета-версии на iOS (основная версия для iOS проходит стандартную процедуру проверки в Apple и появится в магазине в течение 1-2 дней).

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Также появилась обновленная статистика — с момента запуска уже 6500 клиентов купили валюты почти на 5 миллионов долларов. В среднем 770 долларов на клиента.

Напомним, в конце июля Нацбанк в очередной раз изменил валютную политику — поднял курс доллара и ограничил расчеты гривневыми картами. Вместе с тем регулятор разрешил продажу банками безналичной валюты клиентам-физическим лицам — с условием дальнейшего размещения на депозит на срок от 3 календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).

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