monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении — Finance.ua
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monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении

Валюта
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monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении
monobank возобновил продажу безналичной валюты в приложении
Команда monobank в конце прошлой недели пообещала включить покупку безналичной валюты в приложении, и уже вечером 2 августа клиенты получили такую возможность.
Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.

Что нужно знать:

  • Купить валюту можно в пределах лимита 50 000 грн в месяц для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и дольше и для пополнения действующих срочных депозитов, до окончания срока которых остается 3 месяца и больше.
  • По окончании срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными деньгами в отделениях Универсалбанка и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100 000 грн).
Для того чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение. Обновление уже доступно для Android и в бета-версии на iOS (основная версия для iOS проходит стандартную процедуру проверки в Apple и появится в магазине в течение 1-2 дней).

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Также появилась обновленная статистика — с момента запуска уже 6500 клиентов купили валюты почти на 5 миллионов долларов. В среднем 770 долларов на клиента.
Напомним, в конце июля Нацбанк в очередной раз изменил валютную политику — поднял курс доллара и ограничил расчеты гривневыми картами. Вместе с тем регулятор разрешил продажу банками безналичной валюты клиентам-физическим лицам — с условием дальнейшего размещения на депозит на срок от 3 календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).

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По материалам:
Finance.ua
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