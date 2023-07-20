monobank работает со сбоями — Finance.ua

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monobank работает со сбоями

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monobank работает со сбоями
monobank работает со сбоями
Приложение monobank временно не работает: об этом сообщает часть пользователей сервиса. Это подтверждает и соучредитель Олег Гороховский. Причины сбоя пока не известны.
«Сломались. Чиним. Извиняюсь», — написал Олег Гороховский, соучредитель monobank.
Что именно не работает? Часть пользователей пишет, что может авторизоваться в приложении, но большинство функций не работают: нельзя переводить средства, пополнять мобильный и пользоваться другими популярными опциями.
Ориентировочное время возобновления работы приложения не указано.
Также Гороховский сообщил, что из-за сбоя в банке с пользователей за сегодняшний день не будут удержаны проценты по кредитам.
По материалам:
Ain.Ua
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