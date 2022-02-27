monobank продлил льготный период и отменил внесение обязательного платежа — Finance.ua
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monobank продлил льготный период и отменил внесение обязательного платежа

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monobank продлил льготный период и отменил внесение обязательного платежаmonobank продлил льготный период и отменил внесение обязательного платежа
Сооснователь мобильного банка monobank Олег Гороховский сообщил, что monobank продлил на месяц льготный период по картам.
«Мы продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в этом месяце. Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности», — сказано в сообщении.
Все выплаты по обязательствам перед вкладчиками банк продолжает выполнять в полном объеме.
Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление относительно ограничений по снятию наличных в сумме 100 тыс. гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.UA
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