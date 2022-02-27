monobank продлил льготный период и отменил внесение обязательного платежа — Finance.ua

monobank продлил льготный период и отменил внесение обязательного платежа

Сегодня 14:40 — Финтех и Карты

monobank продлил льготный период и отменил внесение обязательного платежа

Сооснователь мобильного банка monobank Олег Гороховский сообщил , что monobank продлил на месяц льготный период по картам.

«Мы продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в этом месяце. Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности», — сказано в сообщении.

Все выплаты по обязательствам перед вкладчиками банк продолжает выполнять в полном объеме.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил , что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление относительно ограничений по снятию наличных в сумме 100 тыс. гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью