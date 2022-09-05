«Монета за донат для ВСУ»: собрали 8,6 миллиона — Finance.ua

«Монета за донат для ВСУ»: собрали 8,6 миллиона Сегодня 18:08

Завершился благотворительный сбор средств «Монета за донат для ВСУ», организованный Национальным банком совместно с ПриватБанк ом ко Дню Независимости Украины.

С 24 августа по 2 сентября включительно украинцы делали донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины. Каждый участник сбора получал шанс выиграть одну из 10 эксклюзивных памятных монет «Ой у лузі червона калина» (пять — из серебра и пять — из нейзильбера) с собственноручными подписями Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Чтобы получить шанс на выигрыш монеты из серебра, необходимо было перевести 1000 гривен на спецсчет НБУ по «серебряному» QR-коду или по соответствующей ссылке; монеты из нейзильбера — перевести 100 гривен на спецсчет НБУ по «нейзильберовому» QR-коду или по соответствующей ссылке.

За десять дней благотворительного сбора удалось собрать 8 595 317,91 грн, в том числе:

«серебряный» QR-код — 6 511 015,60 грн;

«нейзильберовый» QR-код — 2 084 302,31 грн.

Все собранные в рамках акции средства сразу перечислялись на спецсчет Национального банка, открытый для нужд Вооруженных сил Украины.

Участие в благотворительном сборе приняли более 10 тысяч украинцев, из них донаты на серебряную монету «Ой у лузі червона калина» сделали почти 1000 тысяч граждан; на монету из нейзильбера — более трех тысяч граждан.

Среди всех участников 5 сентября 2022 года во время прямой трансляции на ютуб-канале Национального банка Украины были определены победители, которые получат уникальные памятные монеты.

Памятные монеты за самый большой донат одной суммой получат:

серебряную — Хуторный Валентин Петрович (сумма доната составила 100 тысяч грн);

из нейзильбера — Рубец Сергей Иванович (сумма доната составила 100 тысяч грн).

Кроме того, по одной памятной монете получат участники, определенные с помощью сервиса рандомайзинга:

серебряный — Левченко Михаил Борисович; Торосян Тигран; Карпань Мария Сергеевна; Шудря Денис Валентинович;

из нейзельбера — Кушнир Андрей Васильевич; Ожиганов Андрей Владимирович; Феоктистов Иван Юрьевич; Ильницкий Илья.

«Символично, что благотворительный сбор средств „Монета за донат для ВСУ“ продолжался со Дня Независимости Украины до Дня гривны. И не менее символичным стало большое количество участников, которые к нему подключились. Это еще раз свидетельствует, что украинцы — невероятно сплоченная нация, — „Мы поздравляем победителей и благодарим всех, кто принял участие в этой инициативе. Каждый украинец присоединился к борьбе с российской агрессией. Несмотря на удары, боевые столкновения, воздушные тревоги, мы не складываем оружие“. конвертируем свою жажду победы в мощную силу еще упорнее бороться за нашу независимость и помогать еще больше нашим защитникам. Делаем все возможное, чтобы приблизить нашу Победу!»

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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