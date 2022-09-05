«Монета за донат для ВСУ»: собрали 8,6 миллиона — Finance.ua
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«Монета за донат для ВСУ»: собрали 8,6 миллиона

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Завершился благотворительный сбор средств «Монета за донат для ВСУ», организованный Национальным банком совместно с ПриватБанком ко Дню Независимости Украины.
С 24 августа по 2 сентября включительно украинцы делали донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины. Каждый участник сбора получал шанс выиграть одну из 10 эксклюзивных памятных монет «Ой у лузі червона калина» (пять — из серебра и пять — из нейзильбера) с собственноручными подписями Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.
Чтобы получить шанс на выигрыш монеты из серебра, необходимо было перевести 1000 гривен на спецсчет НБУ по «серебряному» QR-коду или по соответствующей ссылке; монеты из нейзильбера — перевести 100 гривен на спецсчет НБУ по «нейзильберовому» QR-коду или по соответствующей ссылке.
За десять дней благотворительного сбора удалось собрать 8 595 317,91 грн, в том числе:
  • «серебряный» QR-код — 6 511 015,60 грн;
  • «нейзильберовый» QR-код — 2 084 302,31 грн.
Все собранные в рамках акции средства сразу перечислялись на спецсчет Национального банка, открытый для нужд Вооруженных сил Украины.
Участие в благотворительном сборе приняли более 10 тысяч украинцев, из них донаты на серебряную монету «Ой у лузі червона калина» сделали почти 1000 тысяч граждан; на монету из нейзильбера — более трех тысяч граждан.
Среди всех участников 5 сентября 2022 года во время прямой трансляции на ютуб-канале Национального банка Украины были определены победители, которые получат уникальные памятные монеты.
Памятные монеты за самый большой донат одной суммой получат:
  • серебряную — Хуторный Валентин Петрович (сумма доната составила 100 тысяч грн);
  • из нейзильбера — Рубец Сергей Иванович (сумма доната составила 100 тысяч грн).
Кроме того, по одной памятной монете получат участники, определенные с помощью сервиса рандомайзинга:
  • серебряный — Левченко Михаил Борисович; Торосян Тигран; Карпань Мария Сергеевна; Шудря Денис Валентинович;
  • из нейзельбера — Кушнир Андрей Васильевич; Ожиганов Андрей Владимирович; Феоктистов Иван Юрьевич; Ильницкий Илья.
«Символично, что благотворительный сбор средств „Монета за донат для ВСУ“ продолжался со Дня Независимости Украины до Дня гривны. И не менее символичным стало большое количество участников, которые к нему подключились. Это еще раз свидетельствует, что украинцы — невероятно сплоченная нация, — „Мы поздравляем победителей и благодарим всех, кто принял участие в этой инициативе. Каждый украинец присоединился к борьбе с российской агрессией. Несмотря на удары, боевые столкновения, воздушные тревоги, мы не складываем оружие“. конвертируем свою жажду победы в мощную силу еще упорнее бороться за нашу независимость и помогать еще больше нашим защитникам. Делаем все возможное, чтобы приблизить нашу Победу!»

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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