МОН обновит школьную дисциплину «Защита Украины» — Finance.ua
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МОН обновит школьную дисциплину «Защита Украины»

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МОН обновит школьную дисциплину «Защита Украины»
МОН обновит школьную дисциплину «Защита Украины»
Школьную дисциплину «Защита Украины» планируют обновить и актуализировать. Предмет должен быть полезным и увлекательным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
«Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет — полезным и интересным», — говорится в заявлении.
На что есть запрос
Лисовой объяснил, что качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос.
Пилотный проект
«Итак, с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины — будем реализовывать в школах из разных областей», — сказал министр.
По его словам, на основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет финализирована.
Также он добавил, чтобы пилот прошел успешно, будут проводиться обучения для учителей. Для этого планируется привлечь к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт обучения взрослых.
«В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма», — пояснил Лисовой.

Учебный год во время войны

Недавно в Министерстве образования дали рекомендации руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования относительно начала учебного года в 2023—2024 годах. А также относительно формата обучения.
Руководителям учреждений профессионального высшего образования, профессиональных колледжей, академий и университетов рекомендуется начать учебный год 1 сентября 2023 года.
По материалам:
РБК-Україна
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