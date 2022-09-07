Молоко — в Кению, насекомые — в Польшу: в этом году еще 10 групп товаров из Украины вышли на иностранные рынки — Finance.ua

Молоко — в Кению, насекомые — в Польшу: в этом году еще 10 групп товаров из Украины вышли на иностранные рынки Сегодня 21:33

За 8 месяцев 2022 доступ к иностранным рынкам получили 10 групп украинских товаров.

Мясные полуфабрикаты, предназначенные для потребления человеком, и мясные продукты получили доступ на рынок Черногории, молоко и молочные продукты — на рынки Доминиканы и Кении, корм для домашних животных — на рынок Сингапура, энтомофаги (насекомые, создающие биотический бар защиты для сельскохозяйственных культур) — на рынок Польши.

Кроме того, жевательные предметы для домашних животных, кожи и шкуры, декоративные пресноводные рыбы и живые кролики получили доступ на рынок Израиля.

Госпродпотребслужба и МИД активно работают над открытием рынков экспорта различных видов мяса птицы, яиц столовых и яичных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, меда и продуктов пчеловодства и других товаров.

Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.

За 2021 год Госпродпотребслужбой и МИД открыт и возобновлен доступ для украинских экспортеров на рынки 21 страны мира.

Укрінформ По материалам:

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