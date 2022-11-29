Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину — Finance.ua
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Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину

Энергетика
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Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину на пограничной газоизмерительной станции Гребеники (главный коридор поставок российского газа в Молдову).
Как сообщает российский Интерфакс, номинации заявлены как в прямом, так и в реверсном направлении (из Молдовы в Украину).
Из 6,1 млн кубометров, заявленных к транзиту в Молдову на газовые сутки 29 ноября, большая часть — 3,9 млн кубометров — заявлена как реверс в Украину. При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что запрашивает гораздо больше российского газа, чем получает в данное время.
«Газпром» заявлял о намерении прекратить поставки газа в Молдову через Украину с 28 ноября.
1 октября «Газпром» сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращаются из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.
Кроме того, он сообщил, что у Молдовы около 53,5 миллиона кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии.
3 ноября Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме. Компания Energocom купила 5,6 миллиона кубометров газа, импортировав его через точку подключения «Буднице» в Словакии.
22 ноября «Газпром» заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине поставляемого потребителям газа в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу.
В свою очередь «Оператор ГТС Украины» опроверг обвинения в краже газа, предназначенного Молдове. В компании заверили, что объемы, которые заходят из «Суджи», передаются на точках выхода из Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
28 ноября 2022 года «Газпром» отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. Такое заявление сделали в «Газпроме», отметив, что «Молдовагаз» устранил нарушения по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре.
По материалам:
УНІАН
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