Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину — Finance.ua

Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину Вчера 13:05 — Энергетика

Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину на пограничной газоизмерительной станции Гребеники (главный коридор поставок российского газа в Молдову).

Как сообщает российский Интерфакс , номинации заявлены как в прямом, так и в реверсном направлении (из Молдовы в Украину).

Из 6,1 млн кубометров, заявленных к транзиту в Молдову на газовые сутки 29 ноября, большая часть — 3,9 млн кубометров — заявлена как реверс в Украину. При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что запрашивает гораздо больше российского газа, чем получает в данное время.

«Газпром» заявлял о намерении прекратить поставки газа в Молдову через Украину с 28 ноября.

1 октября «Газпром» сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращаются из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

Кроме того, он сообщил, что у Молдовы около 53,5 миллиона кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии.

3 ноября Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме. Компания Energocom купила 5,6 миллиона кубометров газа, импортировав его через точку подключения «Буднице» в Словакии.

22 ноября «Газпром» заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине поставляемого потребителям газа в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу.

В свою очередь «Оператор ГТС Украины» опроверг обвинения в краже газа, предназначенного Молдове. В компании заверили, что объемы, которые заходят из «Суджи», передаются на точках выхода из Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.

28 ноября 2022 года «Газпром» отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. Такое заявление сделали в «Газпроме», отметив, что «Молдовагаз» устранил нарушения по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.