Молдова согласовала 27% скидки на транзитные перевозки украинской агропродукции — Finance.ua

Молдова согласовала 27% скидки на транзитные перевозки украинской агропродукции Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Молдавская железная дорога предоставила скидку в размере 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Молдовы в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

О скидке в ходе онлайн-встречи договорились профильные министры Украины и Молдовы. На встрече присутствовали представители украинской железной дороги.

Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года.

Для пересчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий:

выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц;

среднемесячный объем перевезенных грузов за последние три месяца больше или равняется установленному объему грузовых перевозок за месяц.

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УНН По материалам:

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