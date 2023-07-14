Молдова согласовала 27% скидки на транзитные перевозки украинской агропродукции — Finance.ua
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Молдова согласовала 27% скидки на транзитные перевозки украинской агропродукции

Казна и Политика
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Молдавская железная дорога предоставила скидку в размере 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Молдовы в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
О скидке в ходе онлайн-встречи договорились профильные министры Украины и Молдовы. На встрече присутствовали представители украинской железной дороги.
Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года.
Для пересчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий:
  • выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц;
  • среднемесячный объем перевезенных грузов за последние три месяца больше или равняется установленному объему грузовых перевозок за месяц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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