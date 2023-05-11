Молдова не будет ограничивать импорт агропродукции из Украины — Finance.ua

Молдова не будет ограничивать импорт агропродукции из Украины Сегодня 11:45

Республика Молдова пока не намерена вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

«Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевой результат», — поделился министр сельского хозяйства Р М Владимир Боля.

По его словам, наоборот, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, «и тогда многое было бы потеряно». Министр рассказал, что объем импорта агропродукции из Украины незначительный: в общей сложности импортировали около 177 тонн пшеницы и 4 тыс. тонн семян подсолнечника.

Владимир Боля также прокомментировал возможный запрет транзита зерна из Украины через Молдову. Он отметил, что власти Кишинева не рассматривают такой шаг.

«Транзит не влияет на нас негативно. Благодаря транзиту „Железная дорога Молдовы“ смогла реабилитироваться, предприятие выплатило зарплату и даже повысило ее», — объяснил чиновник.

Однако, по его словам, проблема возникает с автомобильными грузовыми перевозками, поскольку создаются очереди на таможне в сторону Румынии.

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Укрінформ По материалам:

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