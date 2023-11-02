Молдова готовит выход из СНГ и отменяет членские взносы — Finance.ua
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Молдова готовит выход из СНГ и отменяет членские взносы

Мир
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Молдова готовит выход из СНГ и отменяет членские взносы
Молдова готовит выход из СНГ и отменяет членские взносы
Правительство Молдовы исключит Содружество независимых государств (СНГ) из списка организаций, которым она платит ежегодные членские взносы, и готовит выход из содружества.
Об этом сообщает молдовская служба «Радио Свобода».
Отмечается, что данное решение принято после денонсации членства в общественных организациях из-за наложенных на рф санкций.
Согласно проекту решения Министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (с 66,5 млн до 50,5 млн леев). Снижение в значительной степени вызвано тем, что Молдова не будет больше платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества.
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На фоне российского вторжения в Украину власти Кишинева объявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации, созданной в 1991 году, после распада СССР.
В июле парламент проголосовал за выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ и соглашений, предусматривающих формирование единого образовательного пространства, обеспечение пограничников специальным оборудованием и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях между государствами-участниками.
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Отметим, начиная с апреля 2014 года, сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.
После начала российского полномасштабного вторжения Украина начала более интенсивную денонсацию различных соглашений с СНГ в рамках европейской интеграции и вступления Украины в Европейский Союз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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