Молдавская Air Moldova возобновляет полеты в москву — Finance.ua

Молдавская Air Moldova возобновляет полеты в москву Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

С 1 октября авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в москву после их приостановки с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Это решение принято в результате бесчисленных обращений граждан Республики Молдова, которые находятся в российской федерации и хотят вернуться домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о возобновлении полетов обусловлено просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале.

«Эти обстоятельства создали трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни пассажиров: необходимость неоднократно покупать билеты по повышенным ценам, время, потраченное на путешествие наземным транспортом, неудобство рейсов с остановками, особенно для неотложных медицинских случаев», — сообщают на официальном сайте.

УНН По материалам:

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