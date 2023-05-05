Могут ли в Польше выселить квартирантов за неуплату счетов: правила — Finance.ua

Могут ли в Польше выселить квартирантов за неуплату счетов: правила Сегодня 11:49 — Мир

Могут ли в Польше выселить квартирантов за неуплату счетов: правила

Украинским беженцам в Польше во многих случаях сложно арендовать жилье. Поляки опасаются, что потом не смогут выселить неплатежеспособных квартирантов.

Как польское законодательство регулирует отношения арендаторов и арендодателей жилья — сообщает inpoland.net.pl

Как польское законодательство защищает арендаторов квартир

Некоторые владельцы жилья в Польше сталкивались тем, что квартиранты не оплачивают коммунальные услуги. Поэтому чаще берут за свою квартиру сумму, в которую уже включены коммунальные платежи.

Между тем, нормы польского законодательства ставят арендаторов в более выгодное положение даже при невыполнении условия договоров.

Если арендаторы не оплачивают коммунальные услуги, то ответственность за неуплату лежит на владельце жилья. Также домовладелец не может подать заявку на отключение квартирантам электричества или воды.

Юристы утверждают, что владелец жилья не может самостоятельно выселить недобросовестных жильцов. За действия принудительного выселения и препятствование в пользовании помещением владельцу грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Когда владелец может расторгнуть договор: что гласит закон

В Польше действует « Закон о защите прав арендаторов », который регулирует права и обязанности владельцев жилья и квартирантов.

Согласно законодательству, определены ситуации, когда владелец может расторгнуть договор:

задолженность по уплате арендной платы более 2 месяцев;

использование помещения не в соответствии с договором;

порча имущества и помещения квартиры;

нарушение общественного порядка;

сдача квартиры третьим лицам без согласия владельца;

здание, в котором расположена квартира, подлежит сносу или ремонту.

Чтобы начать выселение, владелец должен предоставить письменное напоминание, где указывает причины, пишет uainkrakow.pl. В случае если квартирант не меняет свое поведение, владелец вправе расторгнуть договор.

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При этом владелец квартиры должен за месяц предупредить квартирантов о том, что они должны съехать. То есть, если собственник досрочно расторгает договор 25 сентября, то жители должны съехать до 25 октября. Состояние квартиры должно быть не хуже, чем на момент подписания договора. Для этого добавляется протокол, в котором перечислено имущество в квартире, а также описано состояние помещения.

Если арендатор не согласен, владелец обращается в суд с просьбой принять решение о выселении. Судебный процесс может занять несколько месяцев, а арендаторы могут жить в квартире до решения суда.

Кого не могут выселить из съемного жилья

Некоторые категории населения не могут выселить через суд без наличия для них социального жилья, которое должны предоставить местные власти.

К примеру:

беременных;

несовершеннолетних;

людей с инвалидностью или тяжелобольных;

пенсионеров, получающих социальную помощь по инвалидности;

безработных;

людей, которые определены решением городских властей.

Пока семья ожидает коммунального жилья, имеет право жить в квартире. Поэтому владельцы часто пытаются договориться о выселении без суда в поисках компромиссов с арендаторами.

Также владельцы могут заключать нерегулярный договор аренды (Umowa najmu okazjonalnego). В нем арендатор подтверждает наличие другого варианта жилья — третья сторона подтверждает, что сможет принять арендатора. Тогда квартирант будет вынужден покинуть жилье в течение 14 дней в случае каких-либо нарушений.

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