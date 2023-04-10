Могут ли украинцы получить компенсацию за жилье, если дом под оккупацией: в Раде ответили — Finance.ua

Могут ли украинцы получить компенсацию за жилье, если дом под оккупацией: в Раде ответили Сегодня 17:20 — Недвижимость

Могут ли украинцы получить компенсацию за жилье, если дом под оккупацией: в Раде ответили

Украинцы, чьи дома были разрушены из-за войны, которую развязала страна-террорист россия, и находятся под временной оккупацией, тоже смогут получить компенсацию. При этом нужно будет предоставить фото или видеодоказательства касательно такого жилья.

Об этом рассказала глава партии «Слуга народа» и Комитета по организации госвласти Елена Шуляк в интервью «Радио Свобода» . По ее словам, сейчас много способов подтверждения.

«На сегодняшний день есть разные современные средства — и фотосъемка, и фотоаэросъемка, разные роботы со спутниковыми данными. Мы общались со специалистами, не видим там никакой проблемы, чтобы зафиксировать такие разрушения», — объяснила Шуляк.

Она добавила, что проблемы могут возникнуть, если у людей нет документов, подтверждающих факт собственности жилья, однако только в определенных случаях. Если люди стали владельцами жилья после 2013-го, проблем не должно быть, ведь с тех пор все данные о собственности недвижимости содержатся в электронном реестре.

Как отмечается, в получении копий документов будет помогать специальная комиссия. Она будет обращаться в различные ведомства, реестры, местные советы с запросом на информацию о праве собственности на жилье. Однако если информацию не предоставят — придется идти в суд и там доказывать свое право собственности.

Напомним, жилье, поврежденное во время российской агрессии, можно заменить на выбор: новая готовая квартира или строительство дома.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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