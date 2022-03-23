Могут ли работника заочно уволить во время войны: ответ адвоката — Finance.ua

Могут ли работника заочно уволить во время войны: ответ адвоката

Сегодня 14:01 — Личные финансы

На данный момент законодательство не предусматривает права работодателю заочно увольнять сотрудника. Об этом рассказал адвокат в комментарии порталу Информатор Деньги.

Для этого есть несколько причин:

Трудовые отношения — это те же гражданско-правовые отношения, которые регулируются договором. В Гражданском Кодексе указано, что при наступлении обстоятельств непреодолимой силы отношения между сторонами могут быть прекращены, однако это все еще не значит, что человека могут уволить. 14 марта было принято решение об увольнении сотрудников только в том случае, если предприятие разрушено в ходе военных действий. Если предприятие не разрушено — уволить сотрудников нельзя.

В указанном случае, по словам эксперта, уместно будет перевести людей в удаленный режим работы. Однако здесь следует учесть, что приказ об удаленной работе должен быть доведен до сведения сотрудников за 48 часов.

Также эксперт отмечает, что никаких преград в получение работы за границей или еще одной работы в Украине нет, даже если сотрудник уже трудоустроен, однако покинул место исполнения своих трудовых обязанности из-за войны.

Если же вам все таки грозят увольнением, необходимо:

обратиться в профсоюз, если он есть в вашем предприятии;

обратиться в суд в течение трех месяцев после незаконного увольнения работодателем, предоставив доказательства такого увольнения. Вадим Кравцов отмечает, что в суд можно обратиться, находясь в любом регионе Украины — судебная система сейчас работает в штатном режиме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.