Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции — Finance.ua

Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции Сегодня 19:00

Переселенцы из Крыма и Севастополя могут рассчитывать на денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутренне перемещенными лицами.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

«На горячие линии Минреинтеграции поступают обращения от внутренних переселенцев из АР Крым и Севастополя: людей интересует, могут ли они рассчитывать на денежную помощь ВПЛ от государства. Могут, ведь они относятся к категории ВПЛ, которые прибыли из ВОТ», — говорится в сообщении.

На денежную помощь от государства могут рассчитывать граждане:

с временно оккупированных территорий (в частности, АР Крым и Севастополь);

территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке).

Также пособие от государства могут получить граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии рф и те, кто подал до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.

Если у вас возникают вопросы выплат или проблемы с ними, обращайтесь в Минреинтеграции по номерам:

15-48 — круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;

+ 38 (096) 078 84 33 — горячая линия для звонков из-за границы и с ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;

+ 38 (066) 813 62 39 — горячая линия уполномоченного по ВПЛ.

Напомним, ранее мы писали, как и кто может получить выплаты от международных организаций в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.