Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции

9
Переселенцы из Крыма и Севастополя могут рассчитывать на денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутренне перемещенными лицами.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
«На горячие линии Минреинтеграции поступают обращения от внутренних переселенцев из АР Крым и Севастополя: людей интересует, могут ли они рассчитывать на денежную помощь ВПЛ от государства. Могут, ведь они относятся к категории ВПЛ, которые прибыли из ВОТ», — говорится в сообщении.
На денежную помощь от государства могут рассчитывать граждане:
  • с временно оккупированных территорий (в частности, АР Крым и Севастополь);
  • территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке).
Также пособие от государства могут получить граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии рф и те, кто подал до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.
Если у вас возникают вопросы выплат или проблемы с ними, обращайтесь в Минреинтеграции по номерам:
  • 15-48 — круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;
  • + 38 (096) 078 84 33 — горячая линия для звонков из-за границы и с ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
  • + 38 (066) 813 62 39 — горячая линия уполномоченного по ВПЛ.
Напомним, ранее мы писали, как и кто может получить выплаты от международных организаций в Украине.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.