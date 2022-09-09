Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ — Finance.ua
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Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ

Личные финансы
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Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ
Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ
Чиновники не могут отказать в выдаче справки ВПЛ только из-за отсутствия регистрации на ВОТ или в зоне боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Если вам отказывают в выдаче справки ВПЛ только потому, что у вас нет регистрации на ВОТ или на тех территориях, где продолжаются боевые действия, это неприемлемо и незаконно», — сказано в сообщении.
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Действующим законодательством предусмотрено, что отсутствие такой регистрации не может быть основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ, добавили в министерстве.

Что делать в таком случае

При возникновении подобных ситуаций ВПЛ следует обратиться в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.
«Минреинтеграции уже направило письма областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями. В случае отсутствия у внутренне перемещенного лица регистрации на ВОТ или в зоне боевых действий есть перечень других документов, с помощью которых он может подтвердить свое место жительства», — подчеркнули в Минреинтеграции.
Инфографика: Минреинтеграция
Инфографика: Минреинтеграция

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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