Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ — Finance.ua

Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ Сегодня 13:00 — Личные финансы

Могут ли переселенцам отказать в выдаче справки из-за отсутствия регистрации на ВОТ

Чиновники не могут отказать в выдаче справки ВПЛ только из-за отсутствия регистрации на ВОТ или в зоне боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Если вам отказывают в выдаче справки ВПЛ только потому, что у вас нет регистрации на ВОТ или на тех территориях, где продолжаются боевые действия, это неприемлемо и незаконно», — сказано в сообщении.

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Действующим законодательством предусмотрено, что отсутствие такой регистрации не может быть основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ, добавили в министерстве.

Что делать в таком случае

При возникновении подобных ситуаций ВПЛ следует обратиться в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

«Минреинтеграции уже направило письма областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями. В случае отсутствия у внутренне перемещенного лица регистрации на ВОТ или в зоне боевых действий есть перечень других документов, с помощью которых он может подтвердить свое место жительства», — подчеркнули в Минреинтеграции.

Инфографика: Минреинтеграция

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